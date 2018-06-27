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Поклонники в восторге от снимка совсем юной Анастасии Волочковой

Сегодня, 10:40

Анастасия Волочкова снова нашла чем удивить своих преданных поклонников. На этот раз светская львица и балерина показала снимок, которому уже больше 20 лет, чем и вызвала фурор в Сети.

В Instagram Анастасии Волочковой появился снимок балерины в ещё совсем юные годы. Хейтеры заявили, что в молодости знаменитость была красавицей, чего сейчас о ней сказать не могут. Поклонники пришли в восторг от внешности балерины и начали хвалить Волочкову.

«Какая тут прекрасная женщина», «Нынешние широченные брови её невероятно старят. Ведь была же хорошенькая», «Талии не видать. Но, все равно, симпатичная женщина», «Ну здесь ещё не такие плечи, красотка», «Молодка свеженькая, не то что сейчас!», «Очень красивая женщина. Вам очень красиво когда волосы забраны в пучок. Оставайтесь всегда такой классной», - прокомментировали снимок восторженные поклонники.

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