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«Обозначил позицию»: Шнуров чувствует себя жертвой

Сегодня, 10:11

После развода с супругой музыкант не часто выражал своё внутреннее состояние. Но сейчас он нарушил тишину.

Сергей Шнуров обозначил свою позицию в опубликованном в Instagram стихотворении. Оказывается, что лидер музыкального коллектива «Ленинград» чувствует себя настоящей жертвой.

В своём произведении Шнуров заявляет, что нужно двигаться вперёд без оглядки. После этого он добавляет строки о женщине, которая врёт, сатирически добавляя, что это нормально.

Конечно же, в опубликованном стихотворении Шнурова много мата, но если его откинуть, то можно разглядеть строки о том, что его «батарейка для любви требует зарядки».

Фанаты Шнурова пришли в восторг от опубликованного произведения. Однако они сразу же решили, что работа посвящена его разводу и неизвестным причинам такого радикального шага.

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