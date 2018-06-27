VistaNews.ru


«О Боже!»: Астафьева страстно поцеловала двоих девушек на сцене

Сегодня, 09:48

После жаркого поцелуя, попавшего в кадр свидетелей, певица начала жёстко выражаться ненормативной лексикой.

Недавно известная украинская модель и певица Дария Астафьева дала концерт в Одессе. После выступления женщина опубликовала на своей странице в Instagram новое скандальное видео. На нём Астафьева поцеловала двоих девушек–танцовщиц прямо на сцене перед сотнями зрителей.

Стоит отметить, что поцелуй был не обычным двухсекундным, как некоторые звезды делают специально для поднятия рейтингов, а долгим и очень страстным.

Свой ролик Астафьева подписала словами, что поймут происходящее на сцене только те, кто был на концерте. Интересно, что звук на видео отсутствовал, поэтому Дария уточнила, что это сделано из-за того, что она выражалась ненормативной лексикой.

В комментариях фанаты Дарии Астафьевой выразили своё восхищение не только от жаркого поцелуя, но и от концерта. Люди звали артистку в свой город и просили повторить увиденное в ролике.

Однако у некоторых была и шоковая реакция, они написали просто: "О Боже!".

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Дарья Астафьева опубликовала сексуальное фото с двумя неграми

Поклонники признали Дашу Астафьеву слишком сексуальной

Даша Астафьева возмутилась закрытием школы, в которой она училась

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем