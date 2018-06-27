«О Боже!»: Астафьева страстно поцеловала двоих девушек на сцене

Сегодня, 09:48

После жаркого поцелуя, попавшего в кадр свидетелей, певица начала жёстко выражаться ненормативной лексикой.

Недавно известная украинская модель и певица Дария Астафьева дала концерт в Одессе. После выступления женщина опубликовала на своей странице в Instagram новое скандальное видео. На нём Астафьева поцеловала двоих девушек–танцовщиц прямо на сцене перед сотнями зрителей.

Стоит отметить, что поцелуй был не обычным двухсекундным, как некоторые звезды делают специально для поднятия рейтингов, а долгим и очень страстным.

Свой ролик Астафьева подписала словами, что поймут происходящее на сцене только те, кто был на концерте. Интересно, что звук на видео отсутствовал, поэтому Дария уточнила, что это сделано из-за того, что она выражалась ненормативной лексикой.

В комментариях фанаты Дарии Астафьевой выразили своё восхищение не только от жаркого поцелуя, но и от концерта. Люди звали артистку в свой город и просили повторить увиденное в ролике.

Однако у некоторых была и шоковая реакция, они написали просто: "О Боже!".