Елена Проклова решила выпроводить бывшего мужа из дома

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Три года назад Елена Проклова ошарашила своих поклонников новостью. Их брак с Андреем Тришиным расторгнут. Однако и сегодня экс-супруги не могут разъехаться. Никак не решался вопрос раздела имущества.

С третьим мужем-бизнесменом актриса прожила тридцать лет. Родила ему дочь. Их дом в поселке Жостово под Москвой - полная чаша. Вместе пара выращивала карпов в собственном пруду, выезжала на охоту. А потом из интервью с Прокловой стало понятно, что добытчиком в семье была она, на охоту ездила по настоянию супруга. Режимы дня у них тоже оказались разными. Даже книги они читают разные.

За несколько лет до расставания Елена узнала, что у Андрея есть любовница. Но даже зная, что супруг предал ее, Проклова продолжала жить с ним под одной крышей.

Экс-муж не хочет уезжать из загородного дома. Но вот несколько месяцев назад актриса решила выпроводить бывшего из дома. Елена подала в суд с иском о признании собственности на дом за ней. «По контракту за мной остается большой дом, а у него два маленьких», -рассказала актриса.

Несколько лет назад пара заключила брачный контракт. Суд принял решение в пользу Елены. Как теперь будут развиваться события, Проклова не комментирует.