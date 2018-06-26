VistaNews.ru


Елена Проклова решила выпроводить бывшего мужа из дома

Сегодня, 23:04

Три года назад Елена Проклова ошарашила своих поклонников новостью. Их брак с Андреем Тришиным расторгнут. Однако и сегодня экс-супруги не могут разъехаться. Никак не решался вопрос раздела имущества.

С третьим мужем-бизнесменом актриса прожила тридцать лет. Родила ему дочь. Их дом в поселке Жостово под Москвой - полная чаша. Вместе пара выращивала карпов в собственном пруду, выезжала на охоту. А потом из интервью с Прокловой стало понятно, что добытчиком в семье была она, на охоту ездила по настоянию супруга. Режимы дня у них тоже оказались разными. Даже книги они читают разные.

За несколько лет до расставания Елена узнала, что у Андрея есть любовница. Но даже зная, что супруг предал ее, Проклова продолжала жить с ним под одной крышей.

Экс-муж не хочет уезжать из загородного дома. Но вот несколько месяцев назад актриса решила выпроводить бывшего из дома. Елена подала в суд с иском о признании собственности на дом за ней. «По контракту за мной остается большой дом, а у него два маленьких», -рассказала актриса.

Несколько лет назад пара заключила брачный контракт. Суд принял решение в пользу Елены. Как теперь будут развиваться события, Проклова не комментирует.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Актриса Елена Проклова рассказала, как судится с экс-супругом

Бывший муж Елены Ксенофонтовой забрал у неё часть имущества через суд

58-летний Леонид Парфенов стал дедушкой

Главное за неделю

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее окружение футболиста обсуждает его возможный выход...

Гонщица Мара Багдасарян срочно продает свой Mercedes за 7,5 млн рублей

Знаменитая московская гонщица Мара Багдасарян объявила о том, что продает свой...

«Портал в другой мир или кокон Чужого»: Загадочный объект вырос в стене из ниоткуда

Мерзкое образование на стене пугает женщину, которая не пускает в комнату...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рыбаки выловили с берега в Техасе гигантскую акулу-людоеда

Огромный морской хищник поджидал в проливе Сан-Луис толпы детей и взрослых,...

Рекомендуем