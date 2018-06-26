Беременная Анна Хилькевич на высоких каблуках напугала поклонников

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Многие поклонники поддерживают своих кумиров на всех этапах жизни, будь они грустными или радостными. Но также они с трепетом относятся и к тому, что звёзды, по их мнению, делают совершенно неправильно.

Анна Хилькевич поделилась с поклонниками фотографией, на которой предстала в синем платье. В первую очередь она спешила рассказать о том, сколько подарков ей вручили на премии «Мама года», где она выиграла в номинации как «Самая жизнерадостная». Поклонников удивило сразу несколько деталей, показанных на фотографии. Им стало интересно, то, как звезда донесёт большое количество презентов без посторонней помощи. И если это только удивило поклонников, то обувь актрисы их напугала.

Анна выбрала босоножки на высокой платформе. Фанаты сразу предположили, что высота каблука составляет как минимум 10 сантиметров, что подобная обувь опасна для беременной девушки. В комментариях появились не только возмущения, но и аргументированная точка зрения на босоножки. Поклонники объяснили, что из-за большой высоты каблука возникает повышенная нагрузка на позвоночник и таз, которые при беременности и так излишне напрягаются. Они порекомендовали Анне выбрать другую, более подходящую обувь.