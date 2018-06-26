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Наталья Рудова поделилась фото, где видно округлый живот

Сегодня, 21:08

34-летняя звезда российских сериалов является одной из самых сексуальных актрис, поэтому за ней следят сотни тысяч поклонников в социальных сетях. Девушка часто делится с ними моментами своей приватной жизни, поэтому новое фото очень всех удивило.

Вчера, 25 июня, отмечал свой день рождение популярный певец Егор Крид. На праздновании была и Наталья Рудова. Она была одета в короткое обтягивающее черное платье. Актриса поделилась фото в нем, где и видно явно округлый живот. Девушка никак это не прокомментировала – подписчики сделали это за нее.

Они разделились на группы: те, кто уверены, что Наталья скоро поделится радостным событием и уже заранее радуются за нее, и те, кто уверен, что девушка плотно перекусила и неудачно стала на фотографии. Пока некоторые спорят в комментариях, другая часть поклонников терпеливо ждет объяснений от самой Рудовой.

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