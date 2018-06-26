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Кэтрин Хейг извинялась за неуместное селфи на кладбище

Сегодня, 21:03

39-летняя Кэтрин Хейгл выложила в Instagram снимки, сделанные около надгробий. На фотографиях актриса радостна и весела.

Звезда фильма «Голая правда» посетила могилу брата Джейсона. Парень погиб в автокатастрофе. Ему было всего 16 лет. На кладбище молодая женщина делала снимки надгробий, которые потом поместила в интернет.

Подписчики Хейгл стали бурно обсуждать вызывающие фотографии. Они осудили актрису за надругательство над памятью умерших. Людей возмутил кощунственный поступок звезды кино.

Кэтрин срочно удалила неуместное селфи и в своем видеообращении обратилась к поклонникам с просьбой простить ее за столь неосмотрительный и глупый поступок. Пояснила, что не хотела оскорбить память умерших, а лишь разрядить гнетущую обстановку кладбища.

«Я не понимала, насколько неподобающе себя веду», - извинялась актриса. Она поблагодарила поклонников за то, что они помогли ей образумиться.

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