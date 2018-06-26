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Наташа Королева "наплевала" на запрет въезда в Украину

Сегодня, 20:33

Певица продолжает бороться с этим решением, чтобы посетить Украину.

Решение было вынесено в 2016 году. Суд внес разъяснение, что 18 января 2017 года СБУ восстановило право эстрадной певицы на въезд в Украину. Однако Королева требовала признать незаконным запрет на въезд на весь период его действия.

Суд отметил, что права СБУ возобновила. По данным СБУ, Наталья Порывай (Королева) была лишена права на въезд в страну, за то, что используя СМИ, "она поддерживает действия Российской Федерации по аннексии территории Крыма". Таким образом, ВСУ в июне этого года отклонил иск Королевой.

Предыдущие решения судов остались в силе.

В январе 2018 года Королева прилетала в Киев на похороны бабушки.

Известно, что СБУ с 2014 года запретили въезд в страну нескольким десяткам российских актеров и певцов. Среди них: Иосиф Кобзон, Лолита Милявская, Федор Добронравов, Людмила Артемьева, Татьяна Кравченко.

Петр Порошенко "бессрочно" лишил права российского певца, общественного и политического деятеля Иосифа Кобзона въезжать на Украину. Пользоваться всеми своими активами на территории страны он не может.

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