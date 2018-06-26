Маликов и рэпер АК-47 презентовали совместный хит

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Песня называется «Отпусти меня» и была презентована сегодня, 26 июня. Первыми об этом сообщили представители музыкального издательства «А+» в «ВКонтакте».

Дмитрий Маликов и скандальный рэпер АК-47 презентовали совместный хит, который получил название «Отпусти меня». Ролик опубликован в Сети и уже собирает прослушивания со стороны любопытных меломанов. Такой дуэт действительно необычный и не только в силу выполнения разных стилей музыки. Сам тандем Маликов-АК удивляет, ведь первый является отчаянным романтиком, а второй знаменит в качестве прагматичного реалиста.

О планах совместной работы артисты рассказали Ивану Урганту 23 июня в рамках его передачи «Вечерний Ургант». Заядлые поклонники исполнителей хвалят работу и уверяют, что это стопроцентный хит. Другие пользователи не так радужно смотрят на перспективы композиции.