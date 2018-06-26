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"Оседлала единорога": Гагарина своим видео из Греции удивила поклонников

Сегодня, 19:22

Певица решила таким образом привлечь к себе внимание, но не все фанаты оценили, как она «оседлала» единорога.

Некоторые поклонники посчитали, что надувной круг Гагарина использует вовсе не в тех целях, что обычные люди. К примеру, некоторые сравнили единорога с фаллоимитатором на конце головы. Прочие восхитились грациозностью падения Гагариной на надувной круг. Пикантности происходящему добавил рог, который уверенно держала в руках певица. «Полина, муж с сыном на футболе что ли?» - заметила одна из подписчиц. Впрочем, необычным видеороликом Гагарина удивила фанатов.

Певица намеренно показала, как она хватается за Гошу (именно так назвала артистка своего единорога), после чего падает грациозно в воду. Подписчики попросили побольше забавных роликов с её отдыха в Греции, а также почаще показывать своего сына. Сама же Гагарина никак не стала реагировать на отзывы, что она «оседлала» рог-фаллоимитатор.

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