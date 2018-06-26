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«Одеваюсь и ухожу»: звезда «Playboy» отказалась от футбольной «игры на раздевание»

Сегодня, 19:28

Звезда журнала «Playboy» Мария Лиман, чтобы вселить боевой дух в футболистов сборной России, обещала избавляться от важных элементов своей одежды после каждого успеха главной команды страны. Мария надеялась, что к финалу, где непременно будут россияне, она будет полностью обнаженной и устроит памятную фотосессию.

Но поражение российской сборной от уругвайцев внесло коррективы в правила этой «игры на раздевание». «Я одеваюсь и ухожу», - заявила своим поклонникам раздосадованная Лиман. Фанаты запротестовали и предложили ей одеваться не так быстро, а по одной вещи за каждый пропущенный мяч. Были и такие, которые предложили ей раздеться «авансом». Это, по их мнению, даст мощный импульс сборной России перед игрой со сборной Испании.

Пока Мария раздумывает над просьбой фанатов. А разочарованные отказом Марии в виртуальном стриптизе, переметнулись в стан Натальи Орейро с инициативой раздеваться во славу сборной Уругвая.

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