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Финалистка «Мисс Россия 2018» дала советы, как девушкам полюбить футбол

Вчера, 23:45

Дарина Абрамова, победительница конкурса «Петербургская красавица 2017» и финалистка "Мисс Россия 2018" рассказала о футболе и о девушках-болельщицах.

Мы, говорит Дарина, стремимся стать второй половиной своему избраннику. Но что делать, если ваш молодой человек – заядлый футбольный болельщик, а вы о футболе не знаете совсем ничего? Как полюбить футбол? Не отчаивайтесь – все в ваших руках, научиться разбираться в футболе несложно, советы очень просты.

Вначале, говорит девушка, нужно проверить, каких знаменитых футболистов вы знаете. Наверно, любая девушка в мире, которая даже не видели ни одного футбольного матча в своей жизни, все же знает, что существуют Криштиану Роналду, Дэвид Бекхэм, Лионель Месси. Кроме того, можно поинтересоваться, какие знаменитые футболисты играют в клубах вашего города.

«Например, в Петербурге, - говорит Дарина, - такая команда – это, конечно, «Зенит», без вариантов». Можно взять известные команды из других стран и прочитать об истории выступлений этих команд. Также надо бы просмотреть результаты чемпионатов мира. И вот, в итоге, когда вы уже знаете, что из себя представляет та или иная команда, когда знаете, а может, и узнаете в лицо некоторых футболистов, тогда мир футбола становится для вас чем-то вроде сериала. Но любой сериал в подметки не годится реальной жизни, жизнь подбрасывает сюжеты и перипетии, которые не снились ни одному режиссеру.

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