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Мужчина поведал зрителям всю правду на шоу у Андрея Малахова.

Недавно любитель старушек Гоген Солнцев вернулся из медового месяца со своей 63-летней супругой. Став внезапно популярным после странной свадьбы, бывший участник «Дома-2» начал строить планы на будущее со своей возлюбленной, и часто бывать в публичных местах. В это же время, пожилая супруга без ума от Гогена и потакает всем его прихотям.

Мать Солнцева его выбора конечно же не одобряет, поэтому между всеми родственниками идёт конфликт. Женщина мечтает о внуках, которых 63-летняя невестка конечно же не родит в любом случае.

Недавно Гоген Солнцев и его жена Екатерина побывали на шоу у Малахова. Но и там в ситуации не удалось разобраться. Мать шоумена набросилась на его старушку с вопросами: «Ты старая вешалка и скотина, почему на молодого парня набросилась?».

Какими бы не были споры, на шоу Гоген Солнцев рассказал более важную часть своей биографии. Мужчина поведал об убийстве своей молодой экс-возлюбленной. Девушка Гогена Солнцева стала жертвой Битцевского маньяка. Он встречался с ней до 63-летней Екатерины целых три года, но пара была знакома в районе 15 лет.

Гоген и его возлюбленная Галина мечтали о детях и будущем, но всё оборвалось из-за маньяка. Последний убил молодую девушку в одном из московских парков. На этом моменте Солнцев расплакался и добавил, что на похоронах сказал Галине на ухо, что всегда будет любить только её.

В ходе программы "Прямой эфир" также стало известно, что до Галины Гоген встречался с некой Викторией, которая также трагически погибла. Она попала под колеса машины и не смогла выжить.