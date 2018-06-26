Вадим Казаченко: Получил ушат помоев от родственников в прямом эфире

Сегодня, 23:15

Звёзды шоу-бизнеса продолжают «зажигать», даже когда их обгаживают. Не стал исключением и Вадим Казаченко.

Он получил от родственником в прямом эфире «Пусть говорят» целый ушат помоев на свою голову.

Ольга Мартынова, которая ранее была возлюбленной Казаченко, считает, что Вадим невменяем. На передачу она явилась в сопровождении Кати Гордон, которая является её подругой и юристом.

Мартынова сообщила, что сомневается в том, что её бывший возлюбленный психически здоров. С её слов, такого же мнения придерживается и его бывший директор. Женщина сообщила, что сейчас она подала на Казаченко в суд.

Гордон её поддержала в прямом эфире. Впрочем, Катя не отрицает, что наиболее вероятной причиной их разлуки стала именно она, родив Казаченко внебрачного ребёнка и нарушив его концертную деятельность.

Однако, как сообщает женщина, ей уже и в то время казались странными некоторые разговоры, имеющие «необычную тематику». Певец, с её слов, мог забыть, чья женщина находится рядом с ним или, чей ребёнок.

Сторонников Мартыновой пополнил и Андрей Ковалёв, ведущий телепрограммы. С его слов, если человек плюёт другому в лицо, это явно свидетельствует о его неадекватности. Он даже готов при повторении подобного применить физические методы воздействия, вплоть до перелома рук или ног.

Помимо Ольги Мартыновой, на съёмочной площадке побывала и её мать. Она сообщила, что Казаченко на передаче озвучил адрес проживания его несовершеннолетнего сына. Женщина готова защищать его до последнего.