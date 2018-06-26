Алёна Водонаева дала мужу карт-бланш на измены

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Сегодня муж Алёны Водонаевой Алексей Косинус отмечает свой 36-й День рождения. Девушка поделилась, что в такой праздник может простить любимому даже интимную связь с другой девушкой.

В своём официальном Instagram-аккаунте Алёна Водонаева поделилась чертами, которые больше всего ценит в муже. Ими оказались благородство, талант и сексуальность. Девушка уверена, что в рождении Алексея Косинуса повезло именно ей. Комментаторы называют Алёну и Алексея самой красивой парой российского шоу-бизнеса и желают молодому человеку долгих лет жизни и удачной музыкальной карьеры.

Телеведущая даже рассказала, что готова дать мужу карт-бланш на измену, правда девушку для любовных утех она должна выбрать Алексея сама. Выбор пал на Меган Фокс, однако она не приехала, о чём Водонаева очень сожалеет. Подписчики оценили иронию в высказываниях телеведущей и предложили заменить Меган. Девушки были готовы даже приехать с других стран, чтобы провести ночь с Косинусом.