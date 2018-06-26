Сегодня, 18:08

Во время медового месяца шоу-мен отправил жену в номер, а сам с ее картой отправился в казино. Пенсионерка была шокирована, когда получила первое sms от банка о списании 100 000 рублей.

Позднее Гоген Солнцев вернулся в номер. К тому моменту он проиграл 300 000 рублей. На шоу "Прямой эфир" мужчина признался, что является игроманом и не может устоять перед казино. Гоген Солнцев проиграл почти все деньги старухи-жены, но она совершенно не обиделась на возлюбленного.

В эфире шоу также показали кадры жизни супругов после бракосочетания и медового месяца. Гоген периодически кричит на жену из-за бытовых проблем. Однако мужчина отметил, что в их квартире есть место для детской комнаты, так как Гоген рассчитывает на пополнение в семье с 63-летней Екатериной.

На шоу Гоген Солнцев прокомментировал отношение своей матери к жене. Мать мужчины шокирована отношениями сына с пенсионеркой. Сам Гоген нелицеприятно высказывается о матери, называя ее сумасшедшей.