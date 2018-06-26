«Всё для пиара»: Бородина подверглась критике из-за желания казаться в тренде

Сегодня, 18:00

Когда весь мир застыл перед телевизором за просмотром Чемпионата мира, трудно не поддаться искушению и не словить «кусочек хайпа» на футбольной теме. Вот и Бородина «погорела» на абсолютном непонимании футбола, но всё ещё высказывается на популярную тему.

Ведущая скандального проекта «Дом-2» подверглась критике из-за постоянных разговоров о футболе и желании казаться в тренде. Пользователи пишут, что Бородина ничего не смыслит в спорте, но все равно продолжает поддерживать актуальные темы для пиара.

Комментаторы уверены, что Бородина посещает матчи для того, чтобы угодить мужу, а сама снимает истории в Instagram, чтобы собрать просмотры с разговоров на популярные темы. Пользователи уверены, что такое поведение ставит под удар репутацию телеведущей, а также может негативно сказаться в её семейных отношениях, ведь вряд ли её муж оценит ложный интерес к футболу.