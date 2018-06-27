Анастасии Волочковой подарили дорогого жеребца

Сегодня, 06:15

Балерина Волочкова выложила в социальную сеть Instagram фотографии с новым подарком от своего возлюбленного.

На этот раз в подарок Анастасия получила фризского скакуна. Волочкова без ума от лошадей, и считает, что они намного добрее людей.

Было замечено, что балерина начала закрывать возможность для своих подписчиков оставлять комментарии под ее фото в Instagram, однако, под этой фотографией она этого делать не стала. Люди разделились на два лагеря: одни обвиняли Анастасию за то, что та выставляет слишком много напоказ, также некоторых возмутило то, что на фото у нее была грязная голова. Сторона защиты высказалась о том, что Волочкова не должна постоянно ходить с прической «как у пуделя».

Не так давно ее поклонники начали подозревать о новом романе балерины. Они заметили, что предыдущий возлюбленный Анастасии пропал из ее Instagram.

Рассекречивать своего нового «жениха» Волочкова не спешит.