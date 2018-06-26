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Соцсети взбудоражили кадры с кормящей Пугачевой

Сегодня, 17:53

Тысячи фанатов умилились трогательными кадрами с участием знаменитости.

В Instagram-блоге шоумена Максима Галкина появилось архивное видео, на котором запечатлена достаточно трогательная сцена. На представленных кадрах он и его супруга Алла Пугачёва кормят новорожденных детей. Запись была сделана в 2013 году. На видео можно заметить, что Примадонна лично держит младенца на руках и даёт ему смесь из бутылочки. При этом супруг певицы стоит рядом со вторым ребёнком на руках и пытается повторять действия жены. Несмотря на старания шоумена, это у него получается с трудом. Кадры с кормящей Пугачёвой взбудоражили соцсети.

Пользователи, которые уже успели посмотреть ролик тысячи раз, умилились трогательной семейной сценой и рассыпались в комплиментах семейству в комментариях под публикацией.

Ранее экс-участник «Дома-2» Рустам Солнцев «облил грязью» Аллу Пугачёву. Блогер высказался относительно фанатов Примадонны, восхваляющих внешность певицы. Он отметил, что восторгаться красотой знаменитости неправильно, поскольку она никогда таковой не была.

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