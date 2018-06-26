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Мечта Шепелева сбылась: В его семье долгожданное пополнение

Сегодня, 17:40

Дмитрий Шепелев сообщил в Instagram о прибавлении в семействе, которое все так долго ждали. 

Вслед за Ксенией Бородиной еще один известный телеведущий решился, наконец, приобрести домашнего питомца. Он поделился с интернет-ссобществом рассказом о реакции своего сына на щенка, за которым Платону придётся самостоятельно ухаживать.

Шоумен выложил в Сеть ряд фото собаки, которую мечтал приобрести уже очень давно. Кроме того, Шепелев поделился со своими многочисленными поклонниками сообщением о том, что сын звезды Платон сначала не выказал особой радости такому событию, так как не хотел ухаживать за щенком, но потом мальчик решил все-таки стать её хозяином.

Дмитрий рассказал, что его первая прогулка с собакой состоялась всего 7 лет назад и принесла ему большое удовольствие. Ведущий сообщил, что домашнего питомца назвали Лу.

Подписчики шоумена одобрительно отозвались о решении Дмитрия в своих комментариях, и пришли к выводу, что четвероногий член семьи сделает Платона более ответственным и научит любить животных, чего очень не хватает современным молодым людям.

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