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«Дом-2»: Мусульбес на глазах у всей страны отрезала грудь

Сегодня, 16:53

Девушка сама хотела, чтобы это увидели как можно больше людей.

Участники шоу «Дома-2» часто соревнуются между собой не путём демонстрации каких-либо положительных качеств, а посредством самого низкопробного пиара и всякого рода эпатажных поступков. Так поступила и Татьяна Мусульбес, которая на глазах у всей страны на днях отрезала себе грудь.

Девушка решила расстаться со своим шестым размером, поскольку массивные формы создавали ей массу проблем. Татьяна не раз признавалась, что у неё болит спина, большая грудь доставляет ей дискомфорт и мешает заниматься спортом. К тому же, у неё были постоянные проблемы с поиском нижнего белья, поскольку при объёмных формах у неё была маленькая спина. Наконец решившись на операцию, девушка не стала делать её втайне от общественности, а предпочла рассказать об этом как можно большему количеству людей.

В Instagram проекта «Дом-2» шла прямая трансляция с клиники, где делали операцию участнице, что позволило тысячам поклонников наблюдать за происходящим в прямом эфире. Сама процедура прошла успешно, Тетьяна чувствует себя хорошо.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова «отрезала» нос и обездвижила лицо. Соответствующим мнением поделился с прессой пластический хирург, который изучил снимки звезды. Теледива, по его словам, активно прибегает к использованию ботокса.

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