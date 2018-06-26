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У известной певицы муж пытался украсть дочь

Сегодня, 17:10

Участница проекта «Голос-2» Светлана Феодулова чуть не лишилась своего ребенка. Попытку похищения отцом собственной дочери смогли предотвратить сотрудники полиции.

У Феодуловой и ее супруга, есть общий ребенок, которому поставили диагноз синдром Дауна. Между мужем и женой, которые сейчас оформляют развод, возникла ссора, когда Светлана привела дочку в ресторан, чтобы она встретилась со своим отцом. Мужчина тут же взял девочку и выскочил с ней на улицу, где их ждал автомобиль с тонированными стеклами. Но все пошло не по плану.

Свидетели рассказывают, что когда девочка закричала, на помощь ребенку устремились прохожие, и полицейская машина как раз проезжала там же. Общими усилиями удалось предотвратить кражу дочери мужем певицы. Из-за сложности возникшей ситуации полицейским пришлось сопроводить конфликтующую пару в отделение, где каждый из родителей смог изложить свою версию произошедшего, после чего их передали для дальнейшего разбирательства сотрудникам опеки.

Известно, что возмущенный отец обратился в МВД и органы опеки с жалобой на то, что его, будто бы, лишили возможности видеться со своим ребенком. В действительности же, родитель девочки не является жителем России, имеет паспорт гражданина Украины, а проживает в Праге.

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