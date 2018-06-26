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50-летняя Валерия благодаря спорту выглядит на 25

Сегодня, 17:03

А все потому, что свой день певица начинает с тренировок. Снимок стройняшки опубликован в Instagram, где за 30 минут он набрал более 3 тысяч лайков.

50-летняя Валерия опубликовала в Instagram новый снимок, чем поразила своих подписчиков. Благодаря спорту певица выглядит на 25 лет, чем показывает другим, что важно не плакать о «широкой кости», а заниматься своим телом. Валерия написала: «Прекрасное лето. Краски такие, что фильтры не нужны. Как можно пройти мимо такой яркой картинки? Как небо может быть таким синим!?! Я, как и обещала, начала день с тренировки. Сегодня это был Power Plate».

Во время отпуска Валерия уже успела побывать в Италии вместе со своей мамой. Поклонники сразу отметили, что пенсионерка выглядит моложаво и знаменитая дочь очень на нее похожа. Возможно, молодость Валерии заключена не только в спорте и йоге, но и в генах.

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