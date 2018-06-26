51-летняя Николь Кидман рассказала секреты идеальной кожи

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51-летняя актриса призналась, как именно она сохранила свою молодую кожу в таком возрасте. Как оказалось, все дело в борьбе с солнечным светом и попытки избежать рака кожи.

Идеальная кожа Николь Кидман всегда была предметом зависти ее фанаток, и многие пытались узнать ее секреты. Актриса решила удовлетворить любопытство поклонниц и призналась, что не выходит на улицу без солнцезащитного крема с SPF-фактором 50. Кроме того, она никогда не загорает, а на пляж выходит только в максимально закрытых купальниках. На съёмках в жаркую погоду с актрисой рядом стоит помощник с зонтиком.

Звезда признается, что следить за своей кожей она начала с раннего возраста, и причиной послужили вовсе не попытки добиться красоты. У ее родственников был рак кожи, и Николь Кидман решила быть предельно осторожной.

Среди прочих секретов, которые сделали кожу звезды фарфоровой – применение сывороток и масок с ретинолом и тщательное смывание косметики перед сном. Актриса поддерживает водный баланс в организме и следит за своим рационом, избегая жиров.