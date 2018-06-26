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Власова раскрыла причины расставания с мужем

Сегодня, 15:58

Далее пара планирует жить раздельно, при том, что вместе они были целых 20 лет. 

Наталья Власова, которой 39 лет, и ее супруг Олег Новиков решили, что больше не будут вместе. Их жизни будут продолжаться по отдельности. Двадцать лет они жили в полном согласии. Наталья и сегодня благодарна супругу за поддержку. Ради нее он уехал из родного города, никогда не был против того, чтобы Наталья выступала на сцене.

К разрыву отношений пара шла постепенно. Прошлым летом была поставлена точка. Теперь Наталья нашла в себе силы рассказать, что они не вместе. Причиной развода, стала обыденность и банальная привычка друг к другу.

«…В какой-то момент мы незаметно превратились просто в родственников. А затем в соседей. У каждого началась своя жизнь», - поведала Власова в СМИ.

Дочери Полине родители рассказали о разводе позднее. Чаще и чаще они объясняли девочке, что папы нет дома по причине занятости. Отец стал меньше времени проводить с дочерью. А потом, когда девочка отвыкла, что папа рядом не всегда, ей рассказали правду.

Сейчас певица с дочкой живут в новой квартире в центре Москвы. Это первое личное жилье Натальи. Раньше у семьи было съемное жилье. Из интервью стало известно, что певица любит переезжать с места на место.

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