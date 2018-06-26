«Фальшь и показуха»: фанаты Киркорова уверены, что его детям не хватает мамы

Сегодня, 17:24

В публикации на своей странице в соцсети, Филипп Киркоров показал фрагменты отдыха вместе с детьми на берегу Средиземного моря. Он радостно восклицает: «Вот оно – мое счастье и радость! Пусть весь мир подождет, пока слышен детский смех!». Читатели решили рассказать певцу, в чем состоит счастье и радость детей.

Вдоволь насмотревшись на Аллу-Викторию и Мартина-Кристина на Instagram-странице Киркорова, фанаты сделали свои выводы о нюансах жизни маленьких Киркоровых. Во многом они были неоригинальны: детям нужна мать. Категоричность некоторых комментаторов зашкаливала: «Никакие деньги и блага не заменят ребенку маму». Поклонники уверены за внешней мишурой благополучия, за публикациями смеющихся детей и счастливого отца, стоит глубокая драма этой семьи.

Казалось бы, Филипп создал все условия своим малышам, а главного в жизни им не хватает. Почитатели певца уверены, что ему нужна полноценная семья: любимая женщина для Филиппа, которая стала бы мамой для детишек. А пока, во всем этом сквозит фальшь и показуха. Дети все понимают и придет время, когда они спросят: «Где наша мама?» - пытаются достучаться до Киркорова фанаты.