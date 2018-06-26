Особняк Ким Кардашьян и Канье Уэста снова выставлен на продажу

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Особняк Ким Кардашьян и её супруга рэпера Канье Уэста стоимостью почти в 18 миллионов долларов снова выставлен на продажу. Об этом проинформировали журналисты портала «ВладТайм».

Стало известно, что особняк, в котором ранее проживала звезда реалити шоу Ким Кардашьян вместе со своей семьей снова продается. Сама Ким продала дом в прошлом году богатой киевлянке Марине Актон, которая всегда являлась поклонницей семейства Кардашьян. Тогда особняк стоил 17,8 миллиона долларов. В этом году Актон заявили, что вынуждена продать дом, хоть он ей очень нравится.

По словам Марины, она находится в положении и ожидает рождение дочери. Именно по этой причине ей понадобится другой дом, который должен быть больше. Стоит отметить, что нынешний особняк миллионерши имеет площадь 10 000 квадратных футов, что равняется почти тысячи квадратных метров.