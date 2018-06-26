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У СМИ появились яркие доказательства беременности Регины Тодоренко

Сегодня, 14:31

Хотя бывшая ведущая передачи «Орел и Решка» уже много раз просила поклонников прекратить распускать слухи, вопрос о ее беременности опять вброшен в горячее обсуждение.

 Напомним, некоторое время назад Регина подтвердила свой роман с музыкантом Владом Топаловым. И вот сейчас фолловеры предъявляют яркие доказательства ее беременности (это ее фото в платье, якобы скрывающем ее увеличившийся животик). В таком платье звезда появилась на МУЗ-ТВ.

Но 28-летняя телеведущая отвергла поздравления с тем, что она скоро станет мамой, и в подтверждение того, что подобные слухи – неправда, выложила свои фото в купальнике. Животика и вправду, на фото не видно, но поклонники все же окончательно не верят этому.

Что точно известно (и можно отправлять поздравления для Регины Тодоренко) – это то, что 29 июня выйдет премьера ее шоу «Пятница с Региной». 

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