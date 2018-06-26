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Пользователи сети раскритиковали походку Бузовой

Сегодня, 14:26

Судя по всему, пользователи сети уже пресытились откровенными публикациями ведущей «Дома-2». Под снимками все реже стали появляться хвалебные отзывы, а вот ироничных комментариев заметно прибавилось.

Ольга Бузова, популярная российская шоу-ведущая снова выложила в Instagram еще одно нескромное видео. В простеньком видеоролике, начинающая певица, запечатлела свою модельную походку в туфлях на высоких шпильках и черном боди из кружева. Смысл видео остался для подписчиков загадкой. Часть интернет-сообщества пришла к выводу, что это самая нелепая публикация певицы.

Многие пользователи раскритиковали девушку относительно ее не слишком впечатляющих форм. В других отзывах едко высказались непосредственно о походке Бузовой: «Когда выходишь на район показать новые кроссовки», но все-таки отметили красивые стройные ноги ведущей.

Отметим, что на одном из российских каналов в ближайшее время стартует проект "Замуж за Бузову", и хотя артистка не испытывает недостатка в поклонниках, молодые холостяки смогут побороться за шанс стать мужем звезды.

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