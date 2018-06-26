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Максим Галкин произвел фурор в Сети роликом «правильного» отдыха

Сегодня, 13:14

Пародист о муж Аллы Пугачёвой Максим Галкин продолжает покорять сердца поклонников своими новыми смешными видеороликами в Instagram. Недавно артист фурор в Сети своим новым роликом с «правильного» отдыха.

Максим Галкин в соцсети Instagram, как правильно нужно отдыхать, чтобы все знакомые завидовали. По мнению пародиста, в первую очередь важно подобрать правильные плавки и выбирать стоит не удобные, а стильные и которые отлично смотрятся в кадр. Также Галкин дал пару советовав, как нужно позировать в воде.

Поклонники в очередной раз оценили чувство юмора Галкина за его видео «правильного» отдыха: «Спасибо!!! Вы сделали мой день», «Ключевое слово, чтобы все завидовали», «Нахохоталась от души, несколько раз пересмотрела», «Браво! Вы великий актёр! От души посмеялась!».

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