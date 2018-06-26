Эвелина Бледанс: Мой сын чуть не умер, он плакал и задыхался

Сегодня, 13:01

Звезда рассказала, как ее сын чуть не погиб от удушья. Маленький мальчик съел шоколадку с оберткой, которая застряла в горле.

Бледанс сообщила, что сын хотел быть похож на героя из своего любимого мультфильма Буратино, поэтому, взял букварь и шоколадные монетки, которые завернуты в золотую фольгу. Сама Эвелина в это время ушла на кухню чтобы приготовить ужин, когда услышала плачь ребенка. «Он плакал и задыхался, чуть не умер. Я не знала что делать, а потом поняла, что мальчик подавился оберткой», - пишет Эвелина в своем Instagram. Металлическая обертка застряла в горле и царапалась. Звезда рассказала, что обычно она давала сыну конфеты без обертки, а в тот раз забыла.

Поэтому, мальчик по ошибке съел и фольгу. К счастью, Эвелине удалось достать застрявшую конфету без помощи врачей. Поклонники звезды пожелали ей быть осторожнее с детьми, так как они часто попадают в подобные ситуации, когда находятся без присмотра взрослых.