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Анна Цуканова-Котт уже дома с новорожденной дочкой

Сегодня, 12:43

Поклонники Анны Цукановой-Котт всего неделю назад поздравляли своего кумира с рождением дочери. Теперь появилась информация о том, что звезда уже находится дома.

Многие российские звезды улучшают демографическую ситуацию в стране, и популяризируют материнство среди молодежи. Так, всего неделю назад поклонники актерского таланта Анны Цукановой-Котт поздравляли ее с рождением дочери, которая стала вторым ребенком в семье.

Теперь же актриса сообщила, что она уже выписалась из больницы и занимается приятными хлопотами дома. Забирали ее домой всей дружной семьей, во главе с любящим мужем - режиссером Александром Коттом.

Напомним, что ранее звезда рассказывала, что очень ждала появления на свет малышки, но не собирается придерживаться строгих правил и сидеть дома. Действительно, ее уже заметили в одном из столичных кафе. Как прокомментировала сама актриса свой выход: «Завтрак на свободе. Без живота и не в роддоме! Неповторимые ощущения».

Известно, что до последнего месяца беременности звезда вела активный образ жизни и не отказывалась от работы, что поражало не только фанатов, но и коллег. Сама же Цуканова-Котт уверяла, что беременность не является болезнью и призывала всех женщин проводить ее активно.

Счастливые родители пока не сообщили имени новорожденной, а также не показывают снимки с малышкой.

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