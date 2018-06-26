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Ваенга: Российские футболисты довели до слёз

Сегодня, 12:29

Как оказалось и звёздам ничто человеческое не чуждо. Тем более, во время ЧМ-2018. В особенности, когда команда крупно проигрывает.

Елена Ваенга сообщила, что российские футболисты игрой против Уругвая довели её до слёз. Певица поведала об этом в своём аккаунте в Instagram.

Она проинформировала подписчиков, что плакала и ранее, но никогда не думала, что поводом для этого может стать футбол.

Ваенга сообщила, в любом случае она верит, что надежда умирает последней. Поэтому она решила поддержать Ивана Урганта в его акции «Усы надежды», разместив на страничке соответствующее фото.

Ургант, таким образом, напомнил о знаменитых усах Станислава Черчесова и надеется поддержать команду.

Ваенга уже получила множество отзывов. Её призывают не падать духом. Тем более, что "плэй-офф уже наш". Верить в команду и поддерживать её нужно всегда.

Футбол не состоит из одних только побед. Достаточно посмотреть, как выглядит на ЧМ-2018 Месси и уже с ним сборная Аргентины. Произойти может всё, что угодно.

А то, что проиграли, с одной стороны и неплохо. «Спесь сбили» перед матчем с Испанией.

Подписчики советуют Ваенге просто соответствующим образом подготовиться к следующему матчу. Рецепт очень прост. Нужно запастись водкой, валидолом и валерьянкой.

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