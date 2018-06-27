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Нани Брегвадзе рассказала скандальные подробности брака с Мамаладзе

Сегодня, 01:30

Грузинская певица стала гостем программы «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым. Женщина рассказала, что вышла замуж не по своей воле, а супруг постоянно унижал и оскорблял ее.

 Нани рассказала, что постоянно боролась в поисках женского счастья, однако так и не смогла обрести его. Певица поведала скандальные подробности брака с Мамаладзе. Брегвадзе сообщила, что вышла замуж за Мераба по желанию ее матери, не смотря на то, что сама девушка была против брака не по любви. Затем у молодой пары родилась дочка Эка. Нани на некоторое время ушла из шоу-бизнеса, однако позже поняла, что не может жить без сцены. Супруг был против такой карьеры и постоянно ревновал жену к поклонникам. Мужчина постоянно устраивал скандалы и запрещал Нани гулять с друзьями. Когда женщина не выдержала, она решила уйти от Мамаладзе, однако развода так и не состоялось. Мужчина сел в тюрьму, а по его возвращении отношение к Нани не поменялось. На данный момент женщина уделяет время своей дочери и маленьким внукам.

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