«Он будет недоволен»: Басков рассказал о «тайном покровителе» Бузовой

Сегодня, 12:15

«Золотой голос России» разоткровенничался о личной жизни звезды «Дома-2».

В последнее время ходят упорные слухи о том, что телеведущая, а с недавних пор ещё и успешная певица Ольга Бузова обязана всем некому мужчине, который продвигает знаменитость во всех её начинаниях.

На днях появилось очередное тому подтверждение. «Масла в огонь» в эту историю на телевидении подлил певец Николай Басков, который рассказал о её «тайном покровителе». В эфире программы «Привет, Андрей!» он принял участие, как один из тех, кто снимался в нашумевшем клипе Филиппа Киркорова на песню «Цвет настроения синий». Здесь же была и Бузова. Последняя, говоря о «короле российской поп-эстрады», заявила, что её с ним связывают сильные дружеские отношения.

Ольга добавила, что общается с Киркоровым так тесно, что то, что между ними происходит, является более чем дружбой в традиционном понимании. В ответ на это Басков заявил, что знает человека, которому заявление Бузовой не понравится.

Певец отметил, что «он будет недоволен». В свою очередь Киркоров попытался вывести коллегу на разговор по поводу личной жизни звезды «Дома-2», однако Басков отказался раскрывать имя покровителя Бузовой. Сама Ольга оставила этот эпизод без комментария.

Ранее Басков вступил в шуточную перепалку с другой звездой российского шоу-бизнеса. Певец обратил внимание на то, что Анна Седокова побрила ноги, при этом назвав певицу «Анькой».