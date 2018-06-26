Группа «Звери» отказалась ехать в Киев на фестиваль

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В Киеве пройдет ежегодный фестиваль Atlas Weekend на котором было запланировано выступление российской группы «Звери». Музыканты на своей страничке в социальной сети Instagram разместили информацию об отмене своего приезда.

В Киеве (Украина) с 3 по 8 июля пройдет традиционный музыкальный фестиваль Atlas Weekend. Организаторы анонсировали одним из его участников российскую группу «Звери». После проведения переговоров с украинской стороной музыканты приняли решение об отмене своего выступления.

Как заявил лидер группы, отменять концерт было довольно тяжело, но такое решение было принято из-за непрофессионального подхода украинской стороны. Также музыканты очень разочарованы, что украинские фанаты не смогут насладиться их творчеством. На официальной страничке группы, фанаты уже начали писать, что очень ждали их в Киеве и хотели услышать как новые песни, так и полюбившиеся хиты.

Напомним, что 18 мая музыканты группы «Звери» Роман Билык (Рома Зверь) и Герман Осипов получили награду Каннского кинофестиваля за лучший саундтрек. Приз был присужден за работу в фильме Кирилла Серебренникова «Лето». Лента рассказывает о жизни рок-музыкантов в Советском Союзе. Билык сыграл роль Майка Науменко, в Виктора Цоя перевоплотился корейский актер Тео Ю, а роль жены фронтмена группы «Зоопарк» досталась Ирине Старшенбаум.