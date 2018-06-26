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Бритни Спирс «взорвала» Сеть забавным видео с повзрослевшим сыном

Сегодня, 11:31

Американская поп-певица Бритни Спирс продемонстрировала, как она весело проводит время со своими детьми. Недавно артистка «взорвала» Сеть забавным видео с повзрослевшим сыном Джейденом.

36-летняя певица Бритни Спирс является не только звездой в мире музыки, но и заботливой матерью двоих сыновей. Недавно знаменитость в Instagram показала на видео, как её разыграл 11-летний сын Джейден. На видео видно, как парень взял смартфон своей матери и подкрался в гардеробную, где находилась Спирс. После чего Джейден напугал звездную мать, а Бритни шутя пригрозила ему пальцем.

Семейный непринужденный видеоролик покорил поклонников певицы, которые попросили почаще публиковать подобные видео. Напомним, что у Бритни подрастет 13-летный сын Шон и 11-летний Джейден.

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