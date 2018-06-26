СМИ: Меган Маркл беременна девочкой

Сегодня, 10:55

Британские таблоиды в данном заявлении ссылаются на официальную информацию представителей королевского дворца. Кроме того, доказательством могут служить попавшие в сеть снимки, сделанные королевским фотографом.

О том, что Меган Маркл беременна, на днях стали говорить многие крупные мировые издания. В доказательства они приводили снимки и заявления представителей дворца: «У нас будет ребёнок! Меган беременна девочкой». Однако в это же время на официальном сайте королевской семьи такой информации нет, но СМИ уверены в своих утверждениях.

Если данное заявление показалось многим сомнительным, то вот снимки «королевского фотографа» с беременной Меган Маркл начали их развеивать. На них видно не только округлившийся живот, но и скрытие женщины на одном из праздников. Её посадили позади Кейт Миддлтон и принца Уильяма, что было некой стратегией, чтобы скрыть беременность девочкой.

Однако и здесь критики заявляют, что всё дело в королевской иерархии, ведь Маркл и принцем Гарри стоят ниже по рангу и являются самыми последними претендентами на престол.

В доказательствах также стоит отметить, что Меган Маркл в последнее время стала реже появляться на публике, а её внешний вид для многих кажется усталым. Кроме того, принц Уильям с супругой отменили политические поездки в целый ряд регионов Великобритании и других стран, что тоже связывается с беременностью и соответственно плохим самочувствием.

Есть много слухов и домыслов, но вот сама Меган Маркл о своей беременности несколько месяцев назад заявляла: «Я не думаю, что аист с ребёнком уже в пути». Хотя и здесь многие могут подметить, что в тот момент она ещё могла быть не беременной.