Анфиса Чехова: Я хочу сменить пол ради волосатой груди

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При этом знаменитая телеведущая подчеркивает, что ей очень нравится ее фигура и шикарная грудь. Однако Чехова считает волосатую мужскую грудь самой сексуальной частью тела.

Девушка рассказала, что даже по просьбе родного любимого человека не легла бы на пластическую операцию под нож хирурга. Анфиса говорит, что ее фигура помогла ей добиться популярности в обществе, и она не собирается ничего в ней менять. Однако позже звезда сообщила, что она хочет сменить пол ради волосатой мужской груди, которую она считает очень сексуальной.

Конечно же, девушка пошутила, однако многие поклонники начали шутить, что Анфисе бы не подошла волосатая мужская грудь. На данный момент девушка одна, однако она сообщила, что если она найдет любовь своей жизни, то готова завести еще одного ребенка.

Пока что Чехова посвящает свое свободное время своему сыну.