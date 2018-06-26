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Принцы Гарри и Уильям взбешены враждой Кейт Миддлтон и Меган Маркл

Сегодня, 08:54

Страсти внутри британского королевской семьи выходят на новый уровень с появлением новой герцогини.

Нешуточный конфликт разгорелся между супругами внуков Елизаветы II – принцев Гарри и Уильяма. Кейт Миддлтон и Меган Маркл, как сообщают британские таблоиды со ссылкой на осведомлённые источники, находятся в состоянии «холодной войны».

На публике герцогини стараются демонстрировать дружеские отношения, однако на самом деле всё обстоит куда хуже, чем кажется. По данным местной прессы, Маркл старается превзойти во всём Миддлтон, что раздражает последнюю. Кейт находится в данном отношении не в самом лучшем положении, поскольку не может полноценно конкурировать с Меган, ведь занимается маленьким сыном и уделяет ему много времени.

Тем временем, Маркл уже активно заводит при дворе новых друзей, красуется на публике и требует от Гарри лучших условий, чем имеет Миддлтон. К слову, принцы, как утверждают источники, взбешены враждой своих жён. Уильям прилагает огромные усилия, чтобы сгладить нарастающий конфликт внутри семьи, однако пока ему это не удаётся.

Ранее СМИ нашли очередные подтверждения тому факту, что Меган Маркл беременна. Герцогиня Сассекская постоянно капризничает и требует чего-то нового.

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