Дана Борисова продала свою квартиру за 19 млн рублей

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Жизнь знаменитостей мира шоу-бизнеса продолжает интересовать их почитателей. Это касается и мест, где они проживают.

Дана Борисова продала свою квартиру за 19,8 млн рублей. Она решила сменить место своего жительства.

Борисова ранее проживала в элитном комплексе, носящем название «Золотые ключи-2». После того, как она прошла курс реабилитации в Таиланде, решила избавиться от «плохих воспоминаний», связанных с этим жильём. Именно в его стенах она принимала много алкоголя и запрещённых веществ. Сейчас она стала чувствовать себя там неуютно.

Сделка по продаже квартиры завершится 29 июня, хотя, фактически, она уже продана.

Борисова решила купить апартаменты на две комнаты в квартале «Онли». Таким образом, она будет находиться в соседнем доме с дочкой, проживающей с отцом.

Помимо того, телеведущая проинформировала своих подписчиков, что уже начала присматривать для себя новое авто. Предыдущее, пока она была в Таиланде, продала её мать, а от поездок на метро женщина «устала».

Также «телеблондинка» сообщил, что намеревается открыть в центре Москвы салон красоты. Помещение уже куплено. Сейчас она приобретает то, что необходимо для работы.

В период до переезда в новые апартаменты Борисова проживает на съёмной квартире рядом с метро Хорошевская. Её оплачивает Андрей Малахов.