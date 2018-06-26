Грабители напали на Марию Миронову прямо на Садовом кольце

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Любимая актриса миллионов россиян рассказала на своей страничке в социальной сети о стрессе, который ей пришлось пережить. Оказалось, что на звезду напали неизвестные прямо в центре Москвы, теперь их поисками занимается полиция.

В понедельник, 25 июля, на своей страничке в социальной сети Instagram Мария Миронова разместила пост, в котором рассказала своим поклонникам о том, что на нее напали прямо на Садовом кольце. Актриса рассказала, что ее ограбили на довольно крупную сумму денег, правда не уточнила ее размер, а к тому же, она получила большой стресс и теперь предупреждает об опасности всех поклонников и коллег.

За помощью знаменитость обратилась в правоохранительные органы, где специалисты занялись поисками нападавших. Известно, что звезда описала полицейским ,как выглядят нападавшие, по этим данным были разосланы ориентировки во все отделения столицы и Московской области.

Сама же Миронова назвала судьбоносным и провела аналогию с одной из своих героинь – обеспеченной женщины из сериала «Садовое кольцо», которой тоже пришлось столкнуться с трудностями, преодолевать их и идти вперед. Известно, что поклонники актрисы засыпали ее ободряющими постами и попросили беречь себя и собственное имущество. Все фанаты обрадовались, что преступники не нанесли увечий актрисе, а деньги она еще заработает.