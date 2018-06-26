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«Твоя Клю»: Клюкина трогательно поздравила Крида с Днем рождения

Сегодня, 08:23

Кажется, будто модель все еще влюблена в героя «Холостяка». Пост в Instagram оценили более 608 тысяч поклонников.

Дарья Клюкина трогательно и, кажется, самая последняя, поздравила Егора Крида с днем рождения. На своей странице в Instagram она показала поклонникам общий снимок с героем «Холостяка», который подписала сообщением: «С Днём Рождения! Пусть этот твой персональный Новый год будет заполнен любовью, гармонией, спокойствием и постами о той самой Даше, шутка. Я желаю тебе тепла, солнечного настроения и добрых искренних людей рядом. Твоя Клю».

Егор Крид родился в Пензе 25 июня 1994 года, настоящая фамилия знаменитого исполнителя Булаткин. Певец с самого детства знал, что хочет стать музыкантом, а потому усердно следовал своей цели. Первым увлечением молодого человека стал хип-хоп и написание композиций о сложных отношениях между людьми.

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