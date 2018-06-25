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Экс-супруга Джигарханяна находится при смерти

Сегодня, 20:24

Татьяна Власова с Арменом Джигарханяном прожили более 50 лет вместе. Однако закончилось все глупо и обманом.

Элину Мазур, которая защищала любовницу актера на всех передачах, замучила совесть. И она решила навестить женщину, которая очень пострадала от всей шумихи.

Когда девушка оказалась на пороге квартиры в Староконюшенном переулке, то увидела старую, обессиленную женщину, которая еле передвигается. Конечно, у Власовой была затаена обида, но ее просьба повергла в шок Мазур. Бывшая жена Джигарханяна попросила добить ее или отправить в дом престарелых экс-соратницу любовницы Виталины Цымбалюк-Романовской.

Девушка до сих пор находится под впечатлением от тяжелой встречи, но как позже выяснилось, это еще не самое страшное. Элина побывала на раскаянии и у Армена, который предупредил «защитницу», что ей с этим грузом еще всю жизнь жить.

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