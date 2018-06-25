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Жена Романа Жукова подала на него в суд за клевету

Сегодня, 20:03

По мнению Елены, муж пытается лишь распиариться на этом, не думая о последствиях. Плюс ко всему, Жуков хочет жить под одной крышей с женой и любовницей, но женщина не допускает этого.

Жена Елена подала в суд на Романа Жукова за клевету, которую он говорит в разных интервью. Мужчина обвинил и вынес на всеобщее обозрение тот факт, что его жена – алкоголичка, систематически ему изменяет, а также не приходит домой по ночам. Елена Жукова в ярости – от всего этого страдают бизнес и 2дети, а их шестеро.

Жена известного певца из 90-х уверяет, что у него нет никакой любовницы и все это пиар, и заработок денег на этом. В то время как сам Роман утверждает, что в его сердце две любимые женщины и он планирует поселиться с ними в одном доме.

Супруги скандалят у всех на виду, хотя иски уже поданы в суд на друг друга. Скорее всего, из-за раздела имущества, оцениваемого в 40 миллионов рублей. Елена Жукова обвиняет мужа и в психическом расстройстве, так как, по ее мнению, так не ведут себя здоровые люди. В это же время муж в этом же уличает супругу, ведь та угрожала его второй любимой женщине и он покажет это в суде.

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