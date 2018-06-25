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Алла Пугачева «потеряла бюстгальтер» на последнем фото в Instagram

Сегодня, 19:44

Знаменитая певица вместе с мужем и детьми на два месяца отправились на каникулы на Кипр. Супруги радуют фотографиями с отдыха, однако не всем они «по душе».

На последнем фото в Instagram Алла Пугачева стоит в интересном молодежном луке, который, по мнению поклонников, очень ей идет, хоть и Примадонне уже почти 70. Одета Алла Борисовна в белых брюках и такого же цвета блузке с приличным вырезом в районе декольте. Фанаты оценили наряд певицы, однако некоторые подписчики раскритиковали ее.

Ни для кого не секрет, что Пугачева прибегала к пластической хирургии. Вот и подписчики решили напомнить ей об этом. На фото действительно можно увидеть все «прелести» звезды, а некоторые же язвили, что она якобы «потеряла бюстгальтер». Также комментаторы осуждали ее за возраст, в котором она решила второй раз стать мамой, ведь скинула все обязанности на Максима Галкина и нянь с учителями.

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