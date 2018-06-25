Стефано Габбана закидал «какашками» Ариану Гранде

Сегодня, 19:30

Под негативным прицелом модельера оказались фан-странички певицы в Instagram. Ранее он обзывал Селену Гомес и Майли Сайрус.

Стефано Габбана, основатель и совладелец модного дома Dolce Gabbana, закидал «какашками» Ариану Гранде, использовав смайлы в Instagram. Свои негативные эмоции он оставил под фотографиями звезды эстрады, чем снова шокировал общественность.

Первыми, кто почувствовал праведный гнев модельера, стали Майли Сайрус и Селена Гомес, но общество взяло их сторону. Диснеевская Ханна Монтана практически сама напросилась на агрессию со стороны Стефано Габбана, высказав в адрес модного дома нелестные комментарии, но мексиканская селебрити не обижала чувства дизайнера. Он написал на странице Гомес фразу: «я тебя ненавижу». Закончатся ли нападки на Ариану Гранде одними «какашками», пока неизвестно.