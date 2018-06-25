Принцесса Лея из «Звездных Войн» в молодости встречалась с Меркьюри и Боуе

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В нововышедшей биографии Кэрри Фишер, которой не стало в 2016 году, обнаружились интересные факты из ее юношеского времени.

Принцесса Лея из «Звездных Войн» встречалась в молодости с музыкантами Меркьюри и Боуе. Как она сама рассказывала своим близким, это произошло на вечеринке в 1973-м, куда привела ее знаменитая мама. Именно там и состоялась встреча с Дэвидом Боуе и звездой с группы «Queen» Фредди Меркьюри. Девушке тогда было 17 лет.

Она светло вспоминает своих любовников. Боуе хоть и был наркоманом, который мог ночами напролет сидеть на кокаине, но когда он отходил от него на время – превращался в нежного, жаждущего любви парня. Лидер Queen, как известно, был нетрадиционной сексуальной ориентации. Однако это не мешало ему знакомиться с молодыми девочками, как поделилась Фишер.

Кэрри Фишер не стало в конце декабря 2016-го. Мама ее умерла на следующий день.