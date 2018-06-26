VistaNews.ru


Марию Порошину обвинили в пластике

Сегодня, 01:00

Актриса хоть по годам уже и не самая молодая – ей 44 года, но выглядит она сногшибательно.

За актрисой не было замечено никаких хирургических вмешательств, как сама признается, она попросту умеет ухаживать за собой. Поклонники, которые следят за ней в социальных сетях, не перестают ее хвалить и засыпать приятными комментариями под фото.

И вот она выложила новое фото из гримерки, после которого Марию Порошину некоторые обвинили в пластике губ. Женщина была сильно накрашена, так как это сценический макияж. Подозревавших успокаивают другие фанаты артистки, говоря, что это все косметика, с помощью которой возможно сделать такой эффект.

Мария часто делится своими секретами красоты и молодости. И в первую очередь она советует высыпаться, ведь именно здоровый сон помогает выглядеть свежо.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Марию Порошину раскритиковали за «восковое» лицо в Instagram

Силиконовые губы: Эвелина Бледанс опубликовала свое фото в 17 лет

Поклонники просят Анну Седокову не худеть, глядя на ее фото в бикини

Главное за неделю

ВМС США 14 лет скрывали гигантский смертельный НЛО

В итоге руководство уволило всех военных, которые давали интервью, восприняв ситуацию серьёзно. Оказывается, что ВМФ и различные...

Салах уйдет из египетской сборной из-за политических игр

Форварда сборной Египта пригласили на встречу с чеченским лидером. Ближайшее...

В гробнице китайского императора нашли неизвестное существо

Позже группа исследователей выяснила, кому принадлежал этот череп, найденный в...

Массивный НЛО открыл рядом с МКС портал в иные миры

 Доказательством этого, по мнению виртуальных уфологов, является некий объект,...

«Смертельная рыбалка»: Морские монстры окружили семью в Мексиканском заливе

Семья рыбаков чудом пережила незабываемую встречу с крупнейшей в мире хищной...

Рекомендуем