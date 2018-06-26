Марию Порошину обвинили в пластике

Сегодня, 01:00

Актриса хоть по годам уже и не самая молодая – ей 44 года, но выглядит она сногшибательно.

За актрисой не было замечено никаких хирургических вмешательств, как сама признается, она попросту умеет ухаживать за собой. Поклонники, которые следят за ней в социальных сетях, не перестают ее хвалить и засыпать приятными комментариями под фото.

И вот она выложила новое фото из гримерки, после которого Марию Порошину некоторые обвинили в пластике губ. Женщина была сильно накрашена, так как это сценический макияж. Подозревавших успокаивают другие фанаты артистки, говоря, что это все косметика, с помощью которой возможно сделать такой эффект.

Мария часто делится своими секретами красоты и молодости. И в первую очередь она советует высыпаться, ведь именно здоровый сон помогает выглядеть свежо.