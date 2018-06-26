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Филиппа Киркорова сравнили с Кончитой Вурст

Сегодня, 01:45

Киркоров подвергся критике своих поклонников из-за своего образа, в котором он предстал перед ними. Известный шоу- мен удостоился сравнения с немало известной «бородатой женщиной» Кончитой Вурст.  

Этот псевдоним принадлежит немецкому исполнителю Томасу Нойвирту. Он стал известен после того, как одержал победу на музыкальном конкурсе «Евровидение 2014».

Поводом для критики стало видео в социальной сети Instagram, которое было выложено Киркоровым во время гастролей в Израиле. Поклонникам не пришелся по нраву внешний вид «Короля российской эстрады», они посчитали его слишком женственным настолько, что сравнили его с Кончитой Вурст.

Под постом в социальной сети Филиппа Киркорова можно найти множество негативных комментариев. В них подписчики называли его бородатой женщиной, а также написали о том, что «Король российской эстрады» стал слишком манерным и женственным.

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